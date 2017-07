Hija de Alex Lora se desnuda para revista de caballeros

Por segunda ocasión, Celia Lora mostrará al público masculino sus sensuales curvas, además tiene una sorpresa con su famoso papá

Primicias

A quien ya le gustó mostrarse como Dios la trajo al mundo es a Celia Lora, hija de Alex Lora, líder del TRI ya que después de seis años, volvió a presumir su torneado y sensual cuerpo en unas atrevidas fotos para la revista Playboy.

Aunque todos sabemos que Lora no le tiene pena a nada, en esta ocasión sorprendió con sus candentes respuestas a su famoso papá, ya que fue él quien la entrevistó y le dejó en claro que nunca le ha preocupado lo que la gente pueda opinar de ella. “Yo no vivo para complacer a nadie, solo quiero ser feliz. Ni me enojo, me vale madres. Me acostumbré desde chiquita”.

Tanto fue el éxito de la primera revista de Celia Lora, que ahora la producción decidió darle una doble portada. Fue en octubre de 2011 cuando la conductora se dejó ver por primera vez en la revista del conejito.

Redacción / LMSHOW