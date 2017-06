Kate Del Castillo aconseja a inmigrantes para no ser deportados

La actriz pide a sus paisanos portarse bien y evitar ser expulsados de Estados Unidos

Primicias Videos

Kate Del Castillo ya se tomó muy enserio su papel de salvadora de la humanidad y ahora se muestra preocupada por los mexicanos que viven en Estados Unidos, especialmente por aquellos cuya estancia es ilegal. Por eso, envió algunos consejos para evitar la deportación.

“No cometas faltas administrativas, la violencia domestica contra la mujer es motivo de arresto y deportación. Cuida, protege a tu familia, a tus mujeres”, dice la actriz en un video que forma parte de la campaña ‘Migrantes de pie’, con la que se busca crear conciencia entre los inmigrantes respecto a la importancia de llevar una buena conducta civil para permanecer en territorio estadounidense.

La protagonista de Ingobernable también aconsejó que “sino cuentas con licencia de conducir, no manejes. No falsifiques ningún papel y no hagas nada que vulnere tu situación”, declara Kate en el primero de una serie de videos difundidos por la Asociación Agenda Migrante, responsable de la campaña.

Cabe recordar que Kate ha participado en diversas campañas en defensa de los latinos y recientemente se unió a una asociación para compartir la corrupción en México, además de que esta semana acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las irregularidades que, según ella, el gobierno mexicano cometió en la investigación de la que fue objeto tras encontrarse con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Redacción / LMSHOW