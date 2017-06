Vicente Fernández hará un programa para Televisa al año

El Charro de Huentitán dijo también que se mantendrá activo con la grabación de un disco anual

Primicias

A los escenarios no vuelve, porque “cuando digo una cosa, [‘como] me retiro’, me retiro pa siempre’, dijo Vicente Fernández en una entrevista con el programa Hoy.

Sin embargo, el Charro de Huentitán dio la sorpresa de que seguirá activo, tanto grabando un disco al año como un programa de televisión en Televisa.

El cantante no ofreció más detalles sobre de qué será la producción ni cuándo se transmitirá.

Lo que dijo es que diario llegan cientos de personas a visitarlo a su rancho Tres Potrillos, donde ya es tradición que salga a saludarlas y a cantarles alguno de sus éxitos. Esos aplausos, dijo, son como si estuviera en el escenario.