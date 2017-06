Kate del Castillo pedirá que se investigue violación a sus derechos

La actriz aleja que el gobierno mexicano filtró información falsa sobre ella luego de su entrevista con El Chapo Guzmán

Kate del Castillo está tan desesperada con el trato que ha recibido por parte de las autoridades mexicanas, que irá a la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C., para presentar una demanda por lo que considera una violación a sus derechos humanos.

Según el sitio web TMZ, la actriz solicitará que se habra un caso de violación de derechos humanos puesto que sostiene que el procurador general de México reveló información confidencial sobre ella a los medios y además la acusó de lavar dinero, algo que ella ha negado vehementemente.

Esto sucedió luego de la tristemente célebre entrevista que tuviera la artista con el capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, caso que desató el caso del gobierno mexicano en contra de la actriz.

“No ha sido un buen año. No pude trabajar porque la gente no me quería, porque tenían miedo”, dijo Kate hace unos meses en España.