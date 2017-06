Gloria Trevi logra llevar batalla legal contra TV Azteca a EE.UU.

La cantante podrá enjuiciar a la televisora y a la periodista Pati Chapoy por difamación y otros delitos

Gloria Trevi logró que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminara que podrá enjuiciar a las empresas TV Azteca, Pública S.A. y a la periodista Pati Chapoy en territorio estadounidense.

La demanda por daños y prejuicios fue promovida por la cantante en el 2009 con el fin de reclamar las afectaciones que su nombre, imagen y carrera sufrieron con lo que ella misma calificó como una campaña de difamación en su contra por parte de Chapoy y la televisora, a través de unas 300 horas de programas al aire en las que se le vinculó con trata de menores y que derivó en el encarcelamiento de la intérprete durante cuatro años ocho meses.

El proceso legal de Trevi contra TV Azteca se inició en la Corte de Hidalgo, Texas, donde fue aceptado por el juez, circunstancia que la defensa de la televisora protestó y promovió su traslado a la Corte del estado con el fin de, según los abogados de la cantante, evitarlo. Finalmente el caso llegó a la Suprema Corte de la Nación, donde la razón fue concedida a Trevi.

“Se dijeron muchas cosas en mi contra durante muchos años, cosas falsas y me hicieron mucho daño, no nada más a mí, sino también a mi familia. Ha llegado el momento de poder llevar a un juicio a los responsables de esta situación y me siento muy agradecida de estar recibiendo esa noticia”, declaró Trevi al programa Al Rojo Vivo.

