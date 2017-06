Famosos apoyan a novio de Ricky Martin por publicar pornográfico retrato

Opinan que la actitud de Jwan Yosef se debe a su origen sirio y que cada quien es libre de sus actos

Luego de que Jwan Yosef, novio de Ricky Martin, publicara en su Instagram el retrato de un sacerdote masturbándose, las críticas de una buena parte del público no se hicieron esperar. Sin embargo, algunos famosos se tomaron la situación más a la ligera.

Por ejemplo, Laura León opina que cada persona es libre de sus actos y por ello, no ve con malos ojos a quien próximamente se convertirá en el señor Martin. “Que cada quien tome las cosas como quiera, yo no tendría nada que decir porque cada quien es libre. A lo mejor se le ocurrió en el momento y a mucha gente puede caerle muy mal. Yo no lo veo como arte, pero sí como una expresión libre y no me espanto”.

Para la periodista Shanik Berman, la actitud cree que el comportamiento reveló que Jwan Yosef se debe a su origen sirio. “Es un sirio que se crio en Suecia porque sus papás huyeron de Siria, entonces no cree en los Sacerdotes, se burla de ellos porque obvio, para él todos los que no son musulmanes no le infunden respeto”.

Joel O’Farrilli /LMSHOW