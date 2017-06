Termina Lucía Méndez con mito de ser irresponsable

Aprovecha la muerte del productor Valentín Pimstein para aclarar que nunca abandonó telenovela por irse de vacaciones

Lucía Méndez aclaró una leyenda que la ha perseguido durante toda su carrera y que la ha llevado a ser señalada como una diva e irresponsable con su trabajo: haber abandonado las grabaciones de la telenovela ‘Vanessa’ para irse de vacaciones, situación que motivó su despido del melodrama.

En un mensaje enviado a un grupo de periodistas para hablar del fallecimiento del productor Valentín Pimstein, con quien Méndez trabajó en ‘Vanessa’ y otras producciones, la actriz aclaró los motivos de su abrupta salida de la historia que protagonizaba junto a Rogelio Guerra. “Al final de la novela me enfermé de bronconeumonía. Estaba en mi casa, me sentía muy mal y mi mamá le habló a Valentín quien luego habló conmigo y le dije lo que estaba pasando”.

Según Méndez, ella le explicó a su productor que no podía presentarse a trabajar por dos días. “Al otro día amanecí peor, me tuvieron que llevar al hospital y me tuvieron que rescatar de lo mal que yo estaba, pero Valentín decía que no y que no, entonces mata al personaje y eso me dolió mucho, me sentí con él”.

De acuerdo a la actriz, tiempo después Pimstein le explicó que su inesperada salida provocó que la telenovela se convirtiera en un clásico del género, pues son muy pocas las historias donde la protagonista muere.

Joel O’Farrili / LMSHOW