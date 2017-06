Chiquis olvida decirle a Lorenzo Méndez que ya habían terminado

La cantante reconoció que dio el aviso primero a los medios, pero que ya se disculpó con el intérprete

Primicias

Dice Chiquis Rivera que se le olvidó avisarle a Lorenzo Méndez que ya habían terminado.

Lo reconoció la hija de Jenni Rivera luego de que hace unos días ella hablara del término de su relación con el cantante, mientras que, en el mismo evento, el artista dijera que todo estaba bien entre ellos, y que el noviazgo seguía.

Así que esta semana, cuando Chiquis fue cuestionada de nuevo sobre el tema, admitió que se le adelantó al cantante de la Arrolladora Banda El Limón al dar públicamente la noticia sobre el truene.

“Soy suficiente mujer para decirlo: no le avisé, me adelanté poquito, le pido una disculpa […] Lo habíamos platicado, dijimos, ‘no vamos a decir nada, vamos a dejarlo así por un rato’, pero me preguntaron y soy una mujer muy transparente y no me gusta mentir, y lo dije sin primeramente avisarle”, dijo la cantante durante la celebración de su cumpleaños número 32.

Dice que mucha gente se molestó y que la criticaron por lo que hizo, pero que en esta historia no hay ningún malo ni ningún bueno.