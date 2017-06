Banda MS no haría parodia de la Última Cena

A diferencia de Gerardo Ortiz, la agrupación sería más cuidadosa y no involucraría a la religión en sus portadas de discos

Primicias

La Banda MS opinó respecto a la polémica que Gerardo Ortiz ha despertado al usar como portada de su nuevo disco ‘Comeré callado’ una imagen que el público y varios medios de comunicación han interpretado como una parodia de la Última Cena. Según los integrantes de la exitosa banda ellos no incluirían ningún asunto religioso en los gráficos de sus discos.

“Yo no lo haría, pues me gusta que la espiritualidad se refleje como ejemplo en mi vida y no simbólicamente. Es una pregunta difícil, pero si yo tengo algo espiritual, trato de reflejarlo, no en un disco o en una portada, sino en mi vida”, aseguró Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, a los micrófonos de LMSHOW.

Tras concluir una conferencia en la que hablaron de los preparativos para sus próximos conciertos en el Auditorio Nacional, otros integrantes de la agrupación también fueron cuestionados sobre el tema, pero dijeron desconocer la situación. “Yo no he visto la portada, no sé, necesitaríamos verla para poder opinar algo, pero habría que preguntarle a él (Gerardo) de qué se trata”, dijo Ricardo Nordahl, trompetista de la banda.

Redacción / LMSHOW