Justin Bieber, no Luis Fonsi, es ‘Latin King’ por ‘Despacito’

Cuando Justin Bieber grabó una versión en inglés de “Despacito”, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee ya era un fenómeno mundial. Al parecer todos los sabían, excepto Spotify.

Tan es así, que el servicio de transmisión de música y videos nombró en uno de sus posts de Instagram al cantante canadiense “Latin King”, algo que ha puesto los pelos de punta a muchos usuarios de las redes sociales, especialmente los de Twitter, que consideran irrespetuoso el nombramiento.

Spotify ya quitó el anuncio, y ha tenido que disculparse por el error. Esto fue lo que le dijo al New York Daily News:

“Tomamos la decisión creativa de presentar a Justin Bieber en nuestro anuncio porque queríamos celebrar ‘Despacito’ como un momento cultural clave cuando los géneros musicales se cruzan. Nos dimos cuenta de que esto puede verse como culturalmente insensible así que quitamos los anuncios”.

Aún así, muchos mostraron su descontento.

Honestly dont know if i should laugh or cry due to the fact that spotify considers bieber a “Latin King” 😂😂😭😭 #Disgraceful pic.twitter.com/yech61bteA

— Geoff Gallup 🐺 (@GeoffyG30) June 21, 2017