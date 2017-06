Jorge Ortiz de Pinedo no quiere que prolonguen su vida

Firma ley de voluntad anticipada en la cual determina que harán en caso de que pierda la conciencia

El comediante Jorge Ortiz de Pinedo firmó su documento de muerte por voluntad anticipada, ya que no quiere sufrir inecesariamente.

“Todos deben tomar conciencia al momento de estar frente a una situación de vida o muerte, donde ya no tienes remedio, queda estipulado ante notario, lo que hace que los médicos ya no coloquen tubos ni respiradores artificiales, con la finalidad de evitar el sufrimiento” comentó a Tvnotas.

Ortiz de Pinedo aseguró que esta decisión no tiene nada que ver con la eutanasia, o con que lo asesinen, sino que lo dejen morir tranquilo sin que prolonguen la vida de modo artificial.

“Me he dado cuenta que el 99% de las personas que pueden firmar su documento de voluntad anticipada no lo han hecho, y me extraña, les sugiero que vayan con el notario, por mil pesos les hacen el trámite, es mejor dejar estipulado lo que quieres hacer con tu vida o tu muerte, ahora lo que pido es que Dios me siga dando mucha salud” mencionó.

Jorge Ortiz de Pinedo ha tenido dos esposas, tres hijos y cuatro relaciones conocidas.

Redacción LMSHOW