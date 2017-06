Doña Rosa revela que don Pedro Rivera la golpeaba

La matriarca del clan dice que eso solo fue cuando estaban casados, pero que el abuso verbal y psicológico continuó

Primicias

Doña Rosa Rivera tiene una explicación para que su hija Jenni Rivera hubiera soportado tanto abuso por parte de sus parejas: fue lo que vivió en su casa.

Pero, a diferencia de su progenitora, Jenni “no se dejaba”, según dijo doña Rosa durante la función de estreno de “Mariposa de Barrio”, una serie sobre la vida de la Diva de la banda que empieza esta semana por Telemundo.

La matriarca del clan Rivera confesó que le aguantó mucho a don Pedro Rivera, tanto que ella podría escribir hasta tres libros.

“Yo sí me dejaba, [pero] Jenni aprendió de ahí a sacar fuerza”, dijo doña Rosa, quien también reveló que su esposo la llegó a golpear.

“Cuando estábamos recién casados sí. Ya después no me dejé, pero siguió el abuso verbal, psicológico, humillaciones, porque no hay peor humillación para una mujer que se busquen otra”, dijo.

Doña Rosa dice que su marido le puso el cuerno muchas veces, que ni sabe con cuántas. Que eso lo debe responder él.