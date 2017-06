Luis Miguel: el único a quien Lucero no se negaría

La cantante recordó sus buenas épocas con ‘El Sol’ y está dispuesta a repetir

Primicias

A pesar de que no le encanta la idea de cantar a dueto, Lucero no hace a un lado la posibilidad de volver a cantar junto a Luis Miguel, ya que lo conoce de toda la vida, le tiene mucho cariño, lo admira y lo respeta como artista. También a pesar de no verlo en años debido a sus carreras, siempre lo tiene presente.

“Hicimos tanto de chavitos, que bueno, si se da, adelante. No lo busco porque no me gusta la idea de hacer duetos; hay artistas a quienes les funciona muy bien, lo necesitan o sienten que es bueno, pero a mí por el momento me gustaría cantar sola”, comentó la cantante en su entrevista con TVyNovelas.

La intérprete de ‘Sobreviviré’, también opinó respecto al cambio que ha tenido el cantante con el público y los medios, a lo que ella comentó: “Cuando las cosas se hacen de verdad, con amor y corazón, todo debe salir bien, y creo que lo está pasando súper, lo aplaudo y lo celebro mucho. Lo que él hace, a mí me gusta mucho”.

Redacción / LMSHOW