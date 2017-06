Laura León acepta ser amante del botox

Económicos pero muy eficientes, como cremas naturales, pepino, papa y miel combinado con ejercicio.

Primicias

Laura León reveló los secretos que ha guardado para mantener una figura escultural, ya que su sensualidad es única, le afirma a El Gordo y la Flaca.

“Botox tesoro, yo si me pongo botox y me siento de maravilla, no soy de las que gaste dinerales en cremas, el pepino es maravilloso para la cara, la papa, la miel, cremas sencillas, no es necesario gastar fortunas, hay cosas naturales muy buenas”, relató.

La cantante también reveló el motivo por el cual mantiene uno de los cuerpos más deseados del medio artístico, cosa que no se resuelve con cirugía alguna.

“Hago muchas lagartijas, tengo un entrenador personal, cada tercer día me pone mi rutina, salgo a caminar y hacer ejercicio con mis perritos, no hay que matarse, pero hacer ejercicio te quita los nervios”, relató

Respecto a la dieta, Laura León dijo no privarse de ninguna clase, come por igual pasteles o alimentos sin calorías.

Redacción LMSHOW