Julio César Chávez intentó suicidarse por su adicción a la cocaína

Quince años vivió bajo el infierno de las drogas, al grado de pudrir su codo por la posición en la que aspiraba

Julio César Chávez admite haber probado la cocaína por primera vez luego de una pelea con Macho Camacho, el efecto no fue agradable ya que incluso vomitó, pero fue una adicción que tardó 15 años en quitarse.

Así lo reconoce ante El Gordo y la Flaca, en una entrevista en la que asegura pensó iba a dejar la droga cuándo él quisiera, lo cual logró con éxito las primeras veces.

“Le fui bajando y pude evitar el contacto con la cocaína mes y medio, enseguida regresaba a consumirla, luego nada más pude dejarla un mes, hasta que llegó un momento en que me atrapó, caí en un hoyo profundo del que no pude salir, fueron días, semanas, meses, y años en que no supe de mí y mi familia” explica.

EL boxeador menciona que duró 15 años con su adicción, la estrella habló de su intento de suicidio.

“Yo quería salir, pero no podía, no sabemos cómo, la verdad es que siempre nos estamos engañando nosotros mismos, estuve a punto de quitarme la vida, tenía mi codo casi podrido de la posición que utilizaba para drogarme todo el tiempo”, comentó.

En una anterior entrevista, el pugilista dijo que estuvo a punto del suicidio, el cual intentó al jalar el gatillo, pero falló la pistola.

Redacción LMSHOW