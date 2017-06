Gerardo Ortiz quiere hijos, pero nada de casarse

El cantante opina que eso de ir al altar está pasado de moda

Primicias

Gerardo Ortiz tiene un mensaje para la que andan tras sus huesos: quiere tener hijos, pero eso de ir al altar ni lo sueñen.

“Muero por ser papá, eso sí; sé que es una bendición [y] llegara ese momento”, dijo el cantante de narcocorridos ante los micrófonos de “Suelta la sopa”. “Pero no sé, casarme no, ahí sí no sé. En estos tiempos no se usa el matrimonio. Papá sí, pero casarme no”.

El cantante sinaloense se encuentra en plena promoción de “Comeré callado, Vol. 1”, un álbum de norteñas con tuba y guitarras.