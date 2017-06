Muerte de Philando Castile conmociona a Estados Unidos

Un posible caso de brutalidad policíaca pone en jaque a policía en Minnesota

Las autoridades han revelado el video policial del tiroteo en que Philando Castile murió en Minnesota a manos del agente Jeronimo Yanez, quien el pasado viernes fue absuelto de los cargos de homicidio.

El video muestra como una parada de tráfico ordinaria se volvió mortal apenas 40 segundos después de que el oficial llega a la ventanilla del conductor.

Castile recibió cinco disparos por parte de Yanez el 6 de julio de 2016, todo frente a la mirada de su novia y la hija de ella de apenas cuatro años.

Fue precisamente su novia, Diamond Reynolds, quien grabó y difundió un video en Facebook, que se hizo viral, mostrando a Castile sentado en el auto con el cinturón puesto y su playera ensangrentada.

En el primer minuto del video, Reynolds dice que Castile tiene licencia para portar un arma de fuego. Ella afirma que antes del tiroteo, su novio estaba tratando de sacar su identificación de su billetera en su bolsillo trasero.

Sin embargo, el oficial Yanez ha alegado desde entonces que temía por su vida al creer que Castile estaba sacando su arma. Pero para los fiscales el oficial actuó de forma precipitada.

El video de 10 minutos muestra a Yanez deteniendo el vehículo y como se acerca al conductor. Treinta segundos después de la conversación, Castile comienza a decirle a Yanez que tiene un arma.

Castile: Señor, tengo que decirle que tengo un…

Yanez: Está bien.

Castile: … arma de fuego conmigo.

Yanez: OK

Castile: Yo (inaudible)

Yanez: No lo alcance, entonces.

Castile: Yo, yo, estaba buscando…

Yanez: No la saque.

Castile: No lo estoy sacando.

Reynolds: No la está sacando.

Yanez: No la saque.

Yanez, cuya mano había estado cerca de su pistola, saca su arma y dispara siete veces rápidamente dentro del coche, impactando a Castile cinco veces, detalla CNN.

Reynolds empieza a reclamarle al oficial y a transmitir por medio de Facebook, mientras este grita obscenidades y pide ayuda.

Si Yanez hubiera sido declarado culpable estaría enfrentando una condena en prisión de 10 años y una multa de 20 mil dólares.

NoticiasYa