Hija de Alejandro Fernández pierde vuelo y llora de coraje

Camila ya no pudo subir a un avión que despegaría desde Boston y compartió su pena en Instagram

Primicias

Camila Fernández una de las hijas gemelas de Alejandro Fernández, vivió un trago amargo al perder un vuelo cuando prácticamente estaba a unos metros de la rampa de abordaje.

La tarde de miércoles, la cantante se encontraba en el aeropuerto de Boston cuando se percató de que ya no podría hacer uso del viaje que había adquirido, pues faltando solamente algunos instantes para abordar, los encargados de la aerolínea cerraron la puerta del avión y no hubo do poder humano que los convenciera de dejar ingresar a la joven.

Ante la situación, a la nieta de don Vicente Fernández no le quedó más remedio que usar su Instagram para realizar una transmisión en vivo en la que no solamente relató lo sucedido, sino que externó su indignación, coraje, lloró y recibió el apapacho de algunos de sus seguidores.

Finalmente la mujer de 19 años logró subir en el siguiente vuelo.

Joel O’Farrili / LMSHOW