Responde Eduardo Yañez a las acusaciones de su hijo

El actor reconoció que, pese a cualquier situación, siempre estará con el muchacho

Primicias

Eduardo Yañez respondió a las acusaciones de su hijo, quien lo señaló como drogadicto, racista y violento con las mujeres, además de mal padre y de ser un ejemplo del que no está dispuesto a seguir.

“Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie. Lo que sí tengo con mi hijo es que él mire cómo me desarrollé en la vida y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice, lo que no le sirve que no lo utilice”, declaró el actor en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

Al parecer, la reconciliación entre padre e hijo es muy lejana, pues cada uno se muestra muy tranquilo y, como consecuencia no está dispuesto a ceder.

Redacción / LMSHOW