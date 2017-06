Ex de Canelo pide que la dejen de buscar para entrevistas

Fernanda Gómez no quiere que la reconozcan como "la novia de" sino como una persona de "valores y principios"

La ex de Canelo Álvarez no quiere que la molesten, porque, dice, es una persona reservada y siempre lo ha sido.

Lo que pasa es que ahora que el boxeador anda en los cuernos de la luna presumiendo sus amoríos con la modelo Shannon de Lima, varios medios de comunicación le han pedido entrevistas a Fernanda para que hable sobre lo que fue su noviazgo con el pugilista tapatío.

Así que la chica decidió escribir un texto en su cuenta de Twitter para dejar bien claros los puntos sobre las íes.

“No me gusta prestarme para los escándalos ya que no vivo de eso”, dice en su mensaje. “Y si quiero ser reconocida lo quiero ser por ser una mujer con valores y principios o alguien que aporta algo más al mundo y no solo el hecho de haber sido la “novia de”.

Fernanda fue hasta hace unas semanas la pareja de Canelo, hasta que comenzaron a salir mensajes sobre el noviazgo entre Canelo y Shannon.