Redes sociales acaban con Belinda por breve participación en Baywatch

Critican que la cantante hubiera promocionado tanto su intervención en la cinta, pues solamente aparece algunos instantes

Primicias

Belinda es otra de los clientes favoritos de la redes sociales y esta semana no fue la excepción, pues ahora le criticaron su breve participación en la cinta Baywatch, la nueva historia de la exitosa serie Guardianes de la Bahía, donde la cantante aparece durante algunos minutos, aunque los más crueles de las redes sociales señalan que son escasos 11 o 12 segundos.



A la intérprete no le perdonan que, a pesar de su corta intervención, hubiera promocionado el hecho a diestra y siniestra y, por lo que en las últimas horas le han dado duro y a la cabeza con tweets enviados directamente a su cuenta.



“¿Eso es todo?, ¿Y por eso hizo tanto drama?”, cuestiona un usuario de nombre Michael Nava, mientras que el otro usuario identificado como Sla Dragg le dice sarcásticamente: “¿Cuándo darás a conocer tu nominación al Óscar por tu majestuoso minuto y medio?”.



Algunos mensajes mencionan que Eiza González, a quien siempre se le ha comparado con Belinda, ha tenido mayores logros en su paso por Hollywood. Incluso, no faltó quien comparó la actitud de la novia de Criss Angel con la de Frankie Rivers, personaje de la serie Vecinos que constantemente recuerda su única intervención en el cine, en la película la Toalla del mojado y aun así, se cree todo un primer actor.

Joel O’Farrili / LMSHOW