Alicia Machado revela sus buenos recuerdos con Luis Miguel

La ex Miss Universo habla del momento en el que el cantante se convirtió en su consejero y afirma que es una gran persona

Primicias

Alicia Machado habló como pocas veces de su relación amistosa con Luis Miguel, de quien guarda grandes recuerdos, pues durante su etapa como Miss Universo, el cantante se convirtió en su consejero particular.

“Me apoyó muchísimo, me dio muchos consejos que me han servido para el resto de mi vida y mi carrera. Él me hablaba de que supiera mantener mi intimidad, quien es mi familia y mis seres queridos. Cuando me pasó todo con el innombrable, si alguien estuvo ahí para hacerme sentir que yo era bella, que estaba preciosa, que no escuchara todas esas cosas que se decían de mí, fue él”, declaró la venezolana a Suelta la sopa.

Alicia, quien afirma que el intérprete de La Incondicional es seis años mayor que ella, aseguró que Luismi es un hombre que se preocupa por su familia. “Él ya pasaba por un proceso muy adulto en su carrera. Lo recuerdo como un hombre pendiente de su hermanito menor y de la educación de su hermano (Alejandro)”.

Machado asegura que cada uno se quedó con el mejor recuerdo del otro, situación por la que se saludan con gusto cuando llegan a coincidir. ¡Suertuda!

Redacción / LMSHOW