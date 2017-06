Pepe Aguilar siente pena y pide apliquen la ley a su hijo

José Emiliano Aguilar debe ser responsable de sus actos a sus 25 años

Pepe Aguilar dijo sentir pena por su hijo, luego de que José Emiliano Aguilar aceptó ante un juez su responsabilidad en el caso de tráfico de personas en Estados Unidos.

“Estoy un poco al margen de la situación, no porque yo sea mal padre, sino porque así se da nuestra situación. Él tiene 25 años y tiene que afrontar su responsabilidad” explicó al Programa Hoy.

El cantante mencionó que nadie, ni su hijo, deben estar por encima de la ley.

“Es una cosa rara que me da pena, no es que sienta vergüenza, es que me da tristeza por él, pobre muchacho, empezando su vida y tomando tan malas decisiones” expresó.

El resto de la familia reunida en Zacatecas para un homenaje en memoria de los diez años del fallecimiento de Antonio Aguilar, también mostró su solidaridad con el joven, al considerar que es una persona que requiere una segunda oportunidad y piden al juez sea benevolente.

Redacción LMSHOW