Belinda explota contra la prensa y niega boda

La cantante señala que, gracias a los periodistas, su carrera le ha dado más lágrimas que satisfacciones

Primicias

Belinda estaba muy tranquila durante los últimos meses, pero este fin de semana la cantante no aguantó más y se dirigió a la prensa para desmentir la noticia de su supuesta boda y de paso hacernos saber que la ha pasado muy mal gracias a los periodistas.

“Nadie me regaló un departamento o una casa, nadie me regala nada, todo lo que tengo me lo he ganado a base de mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones y esta parte mala gracias a unos medios de comunicación”, escribió la estrella en un comunicado para desmentir que se casa el próximo 19 de diciembre con Criss Angel, como lo aseguró el diario El Universal.

Más adelante, la intérprete se dirigió directamente al autor de la nota. “Te invito a que pases un día conmigo para que veas todo lo que trabajo y las personas que tengo que aguantar para salir adelante y defenderme yo sola, sin ayuda de nadie. Eso de que me caso el 19 de diciembre, mentira tras mentira. Desmiento al cien por ciento esta nota”.

Redacción / LMSHOW