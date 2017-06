Armando Manzanero desea salir en serie de Luismi para poder cobrar

El legendario compositor dice que Nelson Ned hubiera podido interpretarlo

Finalmente sí, a Armando Manzanero le gustaría aparecer en alguna de las series biográficas de Luis Miguel que se producen desde hace meses, pues está dispuesto a cobrar lo correspondiente por los derechos de su nombre e imagen.



“Dios quiera que de veras canten mis canciones, para que yo cobre. De que me inviten, yo ya estoy hasta la madre. Yo quiero que me paguen”, declaró el compositor a varios medios de comunicación que lo entrevistaban.



El autor de clásicos como Somos novios y Contigo aprendí, está seguro que su nombre será incluido en las semblanzas televisivas. De lo que no está muy seguro es de quien podría interpretarlo.



“Va a salir (su nombre), indudablemente, pues soy una parte importante de su éxito. Ya Nelson Ned se murió, no sé quién me va a representar ahí”, aseguró con una sonrisa.

Joel O’Farrili / LMSHOW