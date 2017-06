Salma Hayek mantiene en libertad a caballo que le regaló Joan Sebastian

El animal mantiene mucha de la personalidad del intérprete y cantante, peleonero con los machos y cumplidor con las hembras

Primicias Videos

Como si fuera una viva huella de cómo fue Joan Sebastian en vida, Romeo, el caballo que el cantante le regaló a Salma Hayek tiene gran parte de su personalidad, es libre, peleonero, sagaz, y, ante todo, cumplidor.

La actriz habla a El Gordo y La Flaca sobre el animal.

“Aún tengo el caballo de Joan Sebastian, el caballo se llama Romeo, está en el único rancho que tengo, aunque ya no monto tanto, el caballo está libre y por las noches pernoctan en sus cuartos”, describe.

Sin embargo, Romeo es un caballo muy difícil, ya que continuamente le echa bronca a otros sementales. Por lo que debe estar apartado de los machos, aunque cumple muy bien sus labores con las hembras.

“Oí que me compuso una canción, pero no la he escuchado, es una canción aspiracional” relató Salma Hayek, quien mostró su lado espontáneo y genuino, al tiempo que mostró su gran amor por las mascotas, al informar que acaba de perder una, su perro Mozart, y reconoció que le ha dolido en el alma su partida.

“Cuando una mascota muere se va un amigo, me quedé con sus juguetes, con cada una de sus cosas”, concluye

Redacción LMSHOW