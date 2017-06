Las hijas de Valentín Elizalde debutan en el canto en homenaje

Ellas son las hijas de Valentin Elizalde ( el gallo de oro) 🙏🏼 cantandole a su padre !!! Como homenaje #elchismeconchamonic #alchileconmarlenequinto #valentinelizaldeporsiempre

A post shared by 💖ᒍᗩᑕKIE "ᑕᕼᗩᗰOᑎIᑕ "👩🏻‍💻© (@chamonic) on Jun 14, 2017 at 10:24pm PDT