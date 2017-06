Armando Manzanero quiere ser hijo de Juan Gabriel

Es tanto el dinero que heredó que cualquiera quisiera ser su descendiente.

Primicias Videos

Armando Manzanero le entra a la polémica por la aparición de una gran cantidad de hijos de Juan Gabriel, lo cual, tiene una explicación muy sencilla, la avaricia.

“Es muy lógico, es muy humano, si Juan Gabriel no tuviera no aparece nadie, entonces no habría persona que quisiera participar, pero es tanto el dinero que dejó que hasta yo quisiera ser su hijo” le comentó a El Gordo y la Flaca

Juan Gabriel tiene alrededor de 300 canciones interpretadas por él, y otras 200 que son éxitos en diferentes cantantes, todas ellas, generarán regalías por los próximos 50 años, lo que garantiza el futuro de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, siempre y cuando manejen bien los recursos.

Armando Manzanero es junto con Alberto Aguilera, uno de los compositores más exitosos de México y obtiene importantes ingresos ya que sus canciones son interpretadas por Eddie Gorme, Tony Bennett, Frank Sinatra, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Luis Miguel o Plácido Domingo. También lo hacen: Los Panchos, Pedro Vargas, Raphael, Olga Guillot, Angélica María o Alfredo Jiménez.

Redacción LMSHOW