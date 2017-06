Ninel Conde exige a su expareja acepte ruptura

Preocupada por el amplio operativo que formó Giovanni Medina al conocer que un hombre le acompañaba.

Primicias

Ninel Conde no desmintió que su expareja Giovanni Medina haya formado un escándalo en un restaurante donde la actriz y cantante compartía con una persona diferente.

“Para algunos es difícil la aceptación cuando algo se rompe y la negación te hace hacer ese tipo de cosas,” le dijo al Programa Hoy.

Ninel Conde acepta estar soltera, al tiempo que expresó que siempre trata de llevar una relación cordial con las exparejas, pero con la más reciente se le ha complicado.

El siguiente paso, es darse un tiempo para disfrutar de su soledad.

“Nunca me di oportunidad entre relación y relación a estar sola, y si bien es cierto, ahora me siento acompañada por el trabajo, el problema es que llegas a tu casa y estás sola, en tu recamara nadie está presente, esta vez, me voy a tomar el tiempo y no está mal” mencionó.

El romance entre Ninel Conde y Giovanni Medina comenzó en octubre de 2013, del cual procrearon un hijo, enviaron a la expareja Juan Zepeda a la cárcel, y consolidaron la carrera artística de la cantante.

Redacción LMSHOW