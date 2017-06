Lupillo Rivera afirma que tiene que aguantar a sus hermanos

Afirma que, como no puede cambiar a sus parientes, debe soportarlos

Primicias

Los hermanos son para aguantarlos, afirma Lupillo Rivera, quien desde hace varios años permanece distanciado de los cuatro que le sobreviven debido a múltiples diferencias que tuvieron tras la muerte de Jenni Rivera.

“Tiene uno que (aguantarlos), no los puedes deshacer. Así te los dio Dios y los tienes que aguantar, no puedes hacer nada, simplemente pedirle a Dios paciencia”, expresó el llamado Toro de la Banda en entrevista con el programa Suelta la sopa.

El sentir de Lupillo no es para menos pues no ha tenido una relación muy sana con quienes llevan su misma sangre, especialmente con Gustavo, con quien sostuvo un pleito que terminó en golpiza y días después, este último golpeó su camioneta con un bat. Desde entonces la relación entre Lupillo y sus hermanos se hizo más distante y se complicó aún más cuando se enteraron que él apoyaba la realización de la serie biográfica no oficial de la Diva de la Banda.

Pues sí, en el caso de Lupillo ha tenido que soportar a sus parientes, pero como él mismo dijo hace cuatro años, “los hermanos, son los hermanos”.

