Chiquis Rivera despreció a Carmen Jara

La hija de Jenni Rivera no le abrió la puerta del camerino a su colega, con quien trae viejas rencillas

Carmen Jara tuvo toda la intención de hacer las pases con Chiquis Rivera cuando ambas participaron en un concierto en Salinas, California, hace unas semanas, pero la hija de Jenni Rivera ni siquiera le abrió la puerta del camerino a su colega.

“Fui con toda la humildad del mundo. Esperé cinco minutos parada, esperando que me abrieran y no me abrieron”, dijo Jara.

El pleito entre ambas intérpretes es añejo, pero ese día surgió cuando unas fans de Chiquis supuestamente le gritaron a Carmen Jara que no sabía cantar.

“Fue una fan de ella, pero luego vino a pedirme perdón, que porque no era correcto por haberme gritado […] Que las fans de Chiquis la habían criticado, la habían regañado”, dijo Jara.

A pesar del desaire, Jara dice que no quiere saber nada de “malas energías y malas vibras”.