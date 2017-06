Chiquis Rivera desmiente rumores de matrimonio y embarazo

Durante el Carnaval de Carolina se le vio feliz con el nuevo look de Lorenzo Méndez

En los planes próximos de Chiquis Rivera no se encuentran una boda o un bebé, así lo reveló al Programa Hoy, donde incluso se burló de los constantes rumores que rodean su entorno.

“Me casaron y ya ves, ya estoy embarazada, lo real es que no hay planes de boda, en este momento estoy comprometida con mi carrera musical, tampoco embarazo, no me han entregado el anillo, ni me han pedido matrimonio”, mencionó.

La intérprete aseguró que le ha pedido a Lorenzo Méndez esperar un tiempo antes de dar el siguiente paso.

La hija de Jenni Rivera admitió que ha rechazado dos propuestas para iniciar su carrera como actriz, ya que tiene otros planes.

El romance entre Chiquis y el vocalista de la Original Banda el Limón se hizo público el reallity Show de Los Rivera’s, y se establece que llevan 3 meses como pareja.

