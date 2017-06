Madre de Jaime Camil recogió un caballo herido de un basurero

La familia se pronuncia en contra del maltrato animal

Primicias

Issabela Camil, hermana de Jaime Camil, detalló que la madre de ambos, Cecilia Saldanha-Da Gamma, recogió un caballo de un basurero en México, ante lo cual se hizo un llamado a la sociedad para evitar el maltrato animal.

La foto presenta a un corcel con una lesión en una de sus patas.

“Spirit, un caballo maltratado que recogió mi mama en los basureros del Estado de México. Con fractura expuesta fue trasladado a la UNAM para ser atendido y operado, poniendo fin a una vida de sufrimiento innecesario. Hay miles de casos así. Fomentemos el amor y respeto por los animales en nuestros hijos, sembremos conciencia en ellos y así amaran y defenderán a los que no tienen voz. NO al maltrato animal. No te quedes callado, porfavor denuncia el maltrato animal CD.MX. 52 65 0780 En EdoMex 01800 5432054”

Expertos indican que algunas fracturas en los caballos requieren de la eutanasia, particularmente por el alto costo que representa la cirugía o bien, porque no se cuenta con lso aditamentos necesarios para la operación. Por lo que en ocasiones se les sacrifica para evitarles sufrimiento innecesario.

Redacción LMSHOW