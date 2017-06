Juan Rivera enseña la dieta rica en calorías de sus hijos

Aqui con mi #SHKEET aka #FRIDOBURRITO aka #LUFRIDO #TINYSHECSHIGUY aka #SHTINKYBUTT y #YOSOYJOHNNY aka #ROENESS aka #BO aka #PIVITO aka #LILSHECSHIGUY aka #COMPAGAPPY #TRAGANDO. #BENDECIDO @bigdsburgers #WHITTIER

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Jun 11, 2017 at 3:58pm PDT