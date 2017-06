Edith González… nueva vida, nueva imagen

Tras ganarle la batalla al cáncer, La actriz luce muy contenta con su cambio de look

Primicias

Edith González, quien interpreta a Eva Soler en la telenovela de Telemundo, Eva la Trailera, informó la semana pasada a través de sus redes sociales que el cáncer de ovario que le detectaron en agosto pasado “está en control”. Durante estos meses de incertidumbre y de estar cerca de la muerte, la actriz demostró sus ganas de sentirse joven y viva con un cambió total a su forma de vestir.

Y así la moda! #buendia😊 #siyopuedotupuedes😎 #elpoderestadentrodet🙌#smile😀🔝☝🏻️ Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 9:56 PDT

La actriz ha compartido en Instagram varias imágenes donde muestra su outfit del día, demostrando que dejó atrás sus atuendos clásicos y elegantes dándole la bienvenida a una apariencia más joven acompañado de ropa holgada, colorida, con estampados, pantalones rotos y a la comodidad de unos tenis.

#Hola!!! Lista para empezar el día!!! #stylist #yomera😜 A las 12:00 por #facebook #HOLAchat! #undiaparticular🛴☕️ #yosoyparticular✌🏻#siyopuedotupuedes😎 #elpoderestadentrodet🙌 #smile😀🔝☝🏻️ Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 8:59 PDT

En una entrevista a la revista ¡HOLA! de este mes, Edith cuenta que su cuerpo está respondiendo al tratamiento, por lo que ella y su esposo están celebrando. “Yo no estoy luchando, estoy viviendo, no soy una guerrera soy una amante de la vida”, lo cual ha demostrado con una mejor actitud y su cambió de look fresco y alegre.

#viernes#elijoserfeliz#iamstardust🌟#soypolvodeestrellas✨#atrevete#believe #yourockgirl💥#mivida#mirumbo#mitiempo#amatucuerpo#consultatumedico#nodejeslostratamientos #siyopuedotupuedes😎 #elpoderestadentrodeti🙌🏻 Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 19 de May de 2017 a la(s) 8:58 PDT

