Acepta Julián Gil que evitó contacto con Marjorie

El actor prefirió no ver a los ojos a la madre de su hijo, durante la audiencia a la que acudieron el viernes

Julián Gil aceptó que el pasado viernes, durante el encuentro que sostuvieron en un juzgado, evitó ver a los ojos a la madre de su hijo, Marjorie de Sousa, pues no lo consideró prudente ante el delicado momento que atraviesa su relación como padres de Matias Gregorio.

“La verdad, lamentablemente, la relación y la comunicación están muy fracturadas. Yo también, debo ser sincero, procuré tener contacto visual lo menos posible”, dijo el argentino en entrevista realizada en el aeropuerto de Ciudad de México, antes de volar a Carolina del Norte.

El viernes, algunos miembros de la prensa pudieron ser testigos de un encuentro entre el expareja cuando ambos salieron al baño. En uno de los pasillos, ambos se toparon de frente, ella voltió a verlo, pero él pasó de largo. “Yo creo que no hace falta, no me provoca”, añadió Julián.

Finalmente, el argentino pidió al público no criticar ni a su expareja ni a él. “Todo lo que lees y lo que yo leo, lo va a leer mi hijo en unos años”.

Joel O’Farrili / LMSHOW