¡Impactante! Acusan a Aracely Arámbula por amenaza de muerte

Una de sus grandes amigas la responsabiliza de lo que pudiera pasarle a ella y a su hijo

Primicias

Aracely Arámbula es el centro de una terrible acusación, pues según la actriz Manola Diez, la protagonista de La Doña, la amenazó de muerte. En un mensaje escrito en Twitter poco después de las 11 de la noche del viernes, se pudo leer: “A la prensa y a todos, que se enteren que la señora Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max“.

A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazo de muerte a mí y a max y la hago responsable si me pasa algo! — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

Instantes más tarde, Diez explicó el motivo de la supuesta amenaza. “El sábado pasado, su hijo fue a jugar un partido de basquetbol y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, las subí a Face y se molestó. La cobarde me mandó mensajes, ya estoy tomando cartas en el asunto”.

Manola señaló que piensa dar a conocer muchos detalles de la vida de su ahora ex amiga y finalmente le mandó un mensaje. “Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas. Roberto, el padre de mi hijo, está de mi lado. Eres un lobo rapaz vestido de oveja. Ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve, yo sí lo entiendo. Te tendí la mano cuando no tenías ni donde vivir, 22 años de amistad se te olvidaron. Pagarás con las de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí”.

Esto es muy delicado té metiste con mi familia y hablare todo lo que se de ti Sra Aracely Arambula . Nadie se mete con una hija de Dios. — Manola Diez (@diezmanola) June 10, 2017

Joel O’Farrili / LMSHOW