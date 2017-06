Abogado: Juan Gabriel nunca habló de sus hijos naturales

Alberto Aguilera era una fiera en temas legales

Primicias

El Abogado Andrés Reyna rompe el silencio, y revela detalles hasta ahora desconocidos de la vida privada del cantante. En particular, del aspecto legal.

Alberto Aguilera les dejó asegurados en vida, y de los hijos naturales, nunca habló de ellos, aunque intuye, uno de ellos se encuentra en Estados Unidos le confiesa a El Gordo y La Flaca.

El cantante era una fiera en los juzgados, incluso, en alguna ocasión le preguntaron en los tribunales sí era Juan Gabriel, a lo que respondió que no, él era Alberto Aguilera Valadez.

Sobre el testamento en disputa que habría dejado el Divo de Juárez, Andrés Reyna tiene claro que todo es legal.

“La única forma en que podrían invalidarlo, es que su firma no sea la que se encuentra estampada en el documento” señala.

Andrés Reyna estuvo a cargo de los juicios que enfrentó Alberto Aguilera en los últimos años de su vida, a la fecha entregó toda la documentación pendiente al albacea, aunque afirma, aún se le deben honorarios por servicios otorgados.

Redacción LMSHOW