Andrés García está esperando la muerte

El actor, que ha pasado por serias crisis de salud, dice que está listo para morir

El primer actor Andrés García, que el año pasado atravesó una fuerte crisis de salud debido a una operación de columna, dijo estar listo para morir y aseguró que no pretende vivir más allá de tres o cuatro años.



“Ya se está acercando el momento de irme, yo creo que mi momento no debe de tardar más de tres o cuatro años, porque yo tampoco quiero quedarme más tiempo; no quiero verme decrépito”, reveló el hombre de 76 años en entrevista para el programa de radio Todo para la mujer.



El pensamiento de García tomó fuerza después de las enfermedades que padeció en el 2016 y de los largos meses que tuvo que pasar postrado en una cama, prácticamente dependiendo de un ayudante para realizar las acciones básicas en la vida, situación que le provocó una gran frustración.



Además, el hombre se considera preparado para partir de este mundo, pues ha realizado casi todo lo que ha querido. “Claro que pienso en la muerte. De hecho, la estoy esperando desde hace dos años”, dijo.

Redacción /LMSHOW