Julián Gil: “Lloro casi todos los días”

El actor señala que se siente fastidiado por la batalla legal contra Marjorie de Sousa y le promete a Niurka, quien lo crítico por llorón, controlarse

Primicias

Julián Gil confesó que desde que inició la batalla legal contra su expareja Marjorie de Sousa y está imposibilitado de ver a su hijo Matías Gregorio, llora constantemente. De hecho, ya entrado en confianza, el actor dijo que prácticamente explota en llanto todos los días.

“Sí he llorado y no solamente frente a las cámaras, he llorado casi todos los días porque es un proceso muy desgastante y si tengo que seguir llorando, lo voy a seguir haciendo”, advirtió al argentino y a los micrófonos de LMShow.

Luego de que Niurka lo criticara por explotar en llanto frente a las cámaras y señaló que el hecho le resta credibilidad, Julián aseguró haber reflexionado y por ello le hizo una promesa. “Ella tuvo algo de razón. Ahora voy a tratar de llorar lo menos posible (frente a las cámaras) para que no me regañen”.

El actor agradeció que la controversia que vive con su expareja despierte el interés del público y aseguró que cada quien puede opinar lo que quiera, pues para eso existe la libertad de expresión.

Joel O’Farrili / LMSHOW