Esposo de Jacky Bracamontes prefiere las carreras que a ella

Martín Fuentes le advirtió desde el principio a la tapatía que ella estaría en segundo plano siempre

En una entrevista con “Suelta la sopa”, Jacky Bracamontes contó muy feliz de la vida que desde el principio su esposo le advirtió que sus carreras de auto eran más importantes que ella.

“Cuando vi que corría [autos] y que le gustaba la adrenalina, me dijo, ‘Nunca me vayas a preguntar que qué prefiero, si las carreras o tú porque no te va a gustar la respuesta’. ¡Imagínate!”, le dijo al reportero.

Aún así, la presentadora tapatía decidió casarse con Martín Fuentes, con quien ya tiene dos hijas y quien, por supuesto, no ha dejado las carreras de auto.