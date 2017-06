Don Pedro Rivera salvó la carrera de Jenni Rivera

Entre lágrimas, el promotor artístico recordó uno delos momentos más dramáticos dela Diva de la Banda

Primicias

Jenni Rivera estuvo a punto de retirarse de la música, confesó su padre Pedro Rivera, quien entre lágrimas recordó una de las épocas más difíciles para su fallecida hija.

Entrevistado por la producción de la serie biográfica Mariposa de Barrio, que iniciará transmisiones en tres semanas por Telemundo, el patriarca de la dinastía Rivera revivió la complicada etapa sufrida por Jenni entre los años 2005 y 2006, precisamente poco antes de convertirse en toda una estrella del Regional mexicano.

“Un día me dijo ‘No quiero tener nada que ver con esta carrera’ y ya me explicó. Me dio más tristeza cuando me dijo lo que había realizado Antonio, eso me dolió mucho más, entonces me dijo que ya nunca iba a volver a cantar”, relató don Pedro entre lágrimas al detallar lo que aparentemente sería una traición por parte de un hombre llamado Antonio.

En un video colocado en las redes sociales de la serie como parte de la promoción, el también fundador de la empresa grabadora Cintas Acuario, reveló que le hizo una petición a su hija, antes de dar el paso definitivo para lo que hubiera sido su retiro artístico. “Retírate, pero y si puedes hazme el último disco como yo lo quiero, hazme una de corridos”, le dijo el también promotor artístico y como resultado surgió una producción titulada ‘Que me entierren con la banda’, misma que tuvo buenas ventas y quitó a Jenni la inquietud de retirarse.

Joel O´Farrili