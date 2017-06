Vicente Fernández sigue recibiendo al público en su rancho

Así lo revela uno de sus compadres, quien acaba de visitarlo después de 15 años de no verse

Primicias

En medio de los rumores sobre una nueva recaída en su salud, nos enteramos que don Vicente Fernández está en buenas condiciones, como para seguir recibiendo a las decenas de personas que diariamente lo visitan en su rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara.

“Lo vi muy contento y en ese momento llegaba un grupo de personas, pudieran ser como 80 o 100, que entran a su rancho y yo creo que él lo saluda de mano o no sé, porqué saludarlos a cada uno, está cansado”, declaró el cantante Lorenzo de Monteclaro a LMSHOW, quien hace algunas semanas visito a Fernández, quien es su compadre.

De Monteclaro aseguró que el encuentro con quien conoce desde 1969, pero no se veían desde hace 15 años, fue muy ameno y que vio en el intérprete de Mujeres divinas y Acá entre nos a un hombre lleno de optimismo. “Platicamos muy bonito, muy bien, de una forma normal, como compadres. Cuando hice mi petición para ir a saludarlo, me mandó decir que yo no tenía por qué pedir permiso para platicar con él y para mí, eso fue emocionante”.

Por otro lado, don Lorenzo no es el único visitante distinguido que recientemente convivió con don Vicente, pues hace un par de días la cantante Edith Márquez también fue recibida por el legendario artista. Edith decidió tomarse algunas horas libres del tour de promoción de la gira con Ana Bárbara para encontrarse con el famoso Charro de Huentitán.

Joel O’Farrili / LMSHOW