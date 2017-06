Protestan gruperos contra veto a narcocorridos

Mientras uno está dispuesto a desobedecer a autoridades, otros prefieren no cantar en lugares donde prohíban el género

Primicias

Luego de que la semana pasada grupos como Los Tucanes de Tijuana y Los Tigres del Norte recibieron una sanción de parte del gobierno por cantar narcocorridos en sus presentaciones, ahora algunos gruperos levantan la voz y se muestran en contra del veto a este tipo de música.

En entrevista para El gordo y la Flaca, Eden Muñoz, vocalista de Calibre 50, demostró ser un experto en el tema y por lo tanto, no está dispuesto a permitir restricción alguna. “Para empezar, en Sinaloa no existe alguna normatividad, no hay nada escrito, fue una ley que se promovió, pero no se aceptó. Tampoco tenemos el tiempo de ponernos en contra de la gente”.

Por otro lado, Javier Rosas se mostró más desafiante hacia las medidas implementades por ciudades como: Tijuana, Chihuahua o el estado de Sinaloa dijo que las medidas tomadas por el gobierno no le afectan. “Si se me presenta la situación y veo que hay 10 mil gentes y nueve mil están esperando los corridos, esperamos el momento para ir a cantarle a esa gente, porque también están pagando un boleto para escuchar ciertas canciones y si no voy a poder tocar, mejor me abstengo de ir”.

Finalmente, El Dasa opinó que le molestaría si recibe alguna limitación o alguna prohibición al subir al escenario. “Es nuestra libertad de expresión. Si un día me dicen algo, créeme que me voy a enojar porque es mi manera de expresarme”.

Redacción / LMSHOW