Pablo Montero culpa al Gordo y la Flaca de despido de telenovela

Afirma que en el programa de Univisión dijeron “barbaridades" de su persona

Pablo Montero aseguró que el gran culpable de su despido de la telenovela El vuelo de la victoria es ni más ni menos que el programa El Gordo y la Flaca.

Si, en plena conferencia de prensa para aclarar los motivos de su salida de la producción de Televisa, el intérprete ranchero responsabilizó directamente al programa que conducen Raúl de Molina y Lili Estefan, pues, según él, dijeron cosas terribles de su persona.

“Eso es totalmente falso, lo que han dicho en El Gordo y la Flaca. Los empresarios de Panamá me comentaron que hablaron barbaridades, que yo iba hasta el gorro y puras tonterías, no es así. Yo he estado al 100 por ciento en mis llamados, he estado puntual y muy entregado en todo”, aseguró Pablo.

Eso sí, Montero aceptó que los ejecutivos de Televisa le advirtieron que no puede tener ninguna falla desde que firmó contrato con la televisora. “Me dijeron ‘no queremos fallas, no queremos una falta, ya que pasa esto”.

Efectivamente, como sobre aviso no hay engaño, al cantante no le quedó más remedio que aceptar su indisciplina y acatar su salida de la historia.

Redacción / LMSHOW