Marido de Jacky Bracamontes le reclama escenas románticas con Levy

La actriz supo calmar los celos de Martin Fuentes, quien se dejó influenciar por una de sus exnovias

Primicias

Jacqueline Bracamontes sufrió los celos de su marido Martín Fuentes, luego de que una ex pareja de este último le hiciera llegar “amablemente” una serie de escenas románticas de la actriz en diversas telenovelas, entre ellas a lado de William Levy, lo que Fuentes no vio con muy buenos ojos.

“Cuando nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, quien seguramente quería romper la relación, le mandó un mail y le dijo ‘Mira, no todo lo que brilla es oro’ y le mandó los links de todas mis telenovelas”, declaró Bracamontes en entrevista con Suelta la sopa.

Jacky, quien continúa promocionando ‘La pasarela de mi vida’, hizo gala de sus dotes como negociadora y logró convencer a Martín de que no había razón para sentir celos. “Le dije ‘Lo que no fue en tu año, no te hace daño’ y que si yo me ponía a escarbar, seguramente encontraría. También dije, fue lo que pasó, estaba haciendo mi trabajo, pero ya no”.

Aunque Bracamontes ha negado constantemente que su marido le haya pedido retirarse de las telenovelas, lo cierto desde que se casó no ha regresado a los melodramas, a excepción de una participación especial en El Bienamado.

Redacción / LMSHOW