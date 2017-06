Julián Gil confiesa estar cansado de pleito con Marjorie

Decidió defenderse de los ataques de su expareja porque su hija se lo pidió

Primicias

Con un notable rostro de fastidio, Julián Gil confesó que está cansado de la batalla que sostiene contra su expareja Marjorie de Sousa, pues además de la batalla legal, ha tenido que enfrentar la guerra con la prensa.

Por eso, aseguró Gil a LMShow, ahora responderá cada acción que venga por parte de su ex pareja. “Mi arma ha sido en silencio, pero cuando mi hija me pide a gritos que me defienda porque no me afecta a mí, sino a muchas personas de mi familia, ese silencio ya no va”.

Entrevistado la noche del martes en el aeropuerto capitalino, Julián aseguró que en la audiencia a la que acudirá el viernes, planea defenderse con pruebas. “Me va a tener que comprobar que soy alcohólico, violento y que uso drogas”.

El entrevistado tuvo que enfrentar duros cuestionamientos por parte de la prensa, como si cree que en la pasada crisis de salud de su hijo Matías hubo manipulación o si piensa reclamar la patria potestad del pequeño. “Yo en ningún momento he pedido eso, eso nunca ha estado en mi mente porque estoy de acuerdo en que el niño tiene que estar con su mamá”.

Joel O’Farrili / LMSHOW