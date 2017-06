Jacqueline Bracamontes quería ‘consagrar’ su vida a dios

Aunque su familia la apoyaba conoció las miles de amor y olvidó sus santas intenciones

Jacqueline Bracamontes continúa de lleno con la promoción de su libro biográfico “La pasarela de mi vida”, por lo que ha tenido la oportunidad de recordar varias de las épocas más importantes de su vida, como los tiempos en los que quería dedicarse a Dios.

Entrevistada por Suelta la sopa, Bracamontes recordó el origen de sus intenciones.

“Tuve la oportunidad de que a los 13 años me mandaran a estudiar a un internado, con los Legionarios de Cristo. Me volví súper religiosa y después de eso regresé queriendo ser consagrada para dedicar mi vida a Dios, no como monja, pero sí como consagrada”.

Según Bracamontes, al comunicar su decisión repentina a su familia, fue apoyada, pero su padre, el famoso director Técnico de futbol, Jesús Bracamontes y le hizo ver que todavía no era el tiempo adecuado para aclarar la situación.

“Mi papá me dijo, ‘Claro que sí. Si quieres ser consagrada por supuesto, pero ahorita tienes 13 años, a los 18 años te vuelvo a preguntar y si me contestas lo mismo, yo soy el primero que te voy apoyar’”.

Finalmente, a la actriz y conductora le llegó la adolescencia y con ello la oportunidad de empalagarse con las mieles del amor, por lo que al cumplir los 18 años su padre ya ni siquiera quiso recordarle sus intenciones de años atrás.

Redacción / LMSHOW