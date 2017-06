Frida Sofía se divorcia y su abuela ni enterada está

Luego de que la hija de Alejandra Guzmán confirmara la separación, doña Silvia Pinal aseguró no saber nada del asunto

Primicias

Hace apenas cinco días Frida Sofía Moctezuma, hija de Alejandra Guzmán, confirmó que vive un proceso de separación de Luis Escamilla. “Vamos actuar civilizados, como la gente normal y todo está bien. Eso pasó y la vida sigue adelante”, dijo la joven a varios medios de comunicación hispanos.

Al respecto, ayer Silvia Pinal fue cuestionada durante la comida que el productor Juan Osorio ofreció para presentar la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, proyecto del que Pinal forma parte. “Yo no sé nada, no estoy enterada del divorcio, no lo sé y ya me tengo que ir”, dijo la actriz en tono nervioso.

Lo cierto es que, esté enterada o no, doña Silvia puede convertirse en la mejor guía para el momento que vive su nieta, pues quien mejor que ella, con todo y sus cuatro divorcios para saber qué hacer al enfrentarse a una situación de esa naturaleza.

Ojalá que pronto abuela y nieta puedan reunirse para ponerse al tanto de sus vidas.

Redacción / LMSHOW