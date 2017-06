ESPINOZA PAZ ESTRENARIA SERIE CON ‘TORTILLAS Y SAL’

Al cantante le gustaría hacer una boiserie de su vida

Ahora que las series biográficas están de moda, uno de los artistas que se quieren sumar a este tipo de proyectos es Espinoza Paz, quien estaría dispuesto a incluir sus peores épocas, como la muerte de sus seres queridos o los tiempos en que llegó a Estados Unidos como indocumentado y pasaba hambre.

“Si hay muchas cosas, como la muerte de mi madre que en paz descanse, la vez que pasamos de mojados a Estados Unidos, el tiempo que trabajamos de mojados en Estados Unidos cuando tenía 14 años, en algún momento llegamos a comer tortillas con sal porque no había más”, declaró al programa Primer Impacto.

El llamado Cantautor del Pueblo no ve con malos ojos la realización de su biografía televisiva, pues quiere que sus seguidores conozcan su historia tal cual. “Pues estaría padre. Sí, si me gustaría, yo creo que no le quitaría, al contrario le agregaría a la carrera. Yo encantado de la vida que se pudiera concretar”.

Esta no es la primera vez que el cantante tiene la intención de plasmar sus vivencias en la TV, pues en el 2013 ya había acercamientos con Televisa para llevar a cabo el plan.

